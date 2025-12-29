Emergenza Panico a bordo del volo Ryanair | passeggeri feriti

Durante un volo Ryanair verso Tenerife Sud, si è verificata un'emergenza che ha causato panico tra i passeggeri e alcuni feriti. L'evento ha trasformato un viaggio normale in una situazione di crisi, richiedendo interventi immediati. Ecco cosa è successo e come si sono mossi i servizi di emergenza per gestire l'incidente.

Un normale volo di linea si è trasformato in pochi istanti in una situazione di forte criticità a bordo del volo diretto a Tenerife Sud. La tratta, programmata nel pomeriggio di domenica 28 dicembre 2025, è stata interessata da una severa turbolenza che ha provocato il ferimento di alcuni passeggeri e la dichiarazione di emergenza generale da parte del comandante. L'episodio ha coinvolto un Boeing 737 Max, aeromobile progettato per trasportare quasi duecento persone, ed è avvenuto mentre l'aereo si trovava già in quota, durante la fase di crociera.

Volo Birmingham-Tenerife: turbolenza violenta a 11.000 metri, feriti e rientro d’emergenza pilots - Rientro d'emergenza e dinamica dell'incidenteDurante il pomeriggio di domenica 28 dicembre il volo **FR1211** di **Ryanair**, partito da **Birmingham* ... assodigitale.it

Il volo Ryanair Birmingham-Tenerife viene investito da una turbolenza, allarme a 11 mila metri: diverse persone ferite, piloti costretti ad invertire la rotta - 000 metri, costringendo i piloti a tornare indietro ... ilfattoquotidiano.it

Una vacanza trasformata in emergenza in pochi secondi. Un colpo secco, cabine sventrate, il panico a bordo. Tra i passeggeri c’erano almeno 70-80 italiani: a perdere la vita è stata una 47enne abruzzese. Ecco la ricostruzione verificata dei fatti, l’assistenza a - facebook.com facebook

