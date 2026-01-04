Forte dei Marmi l’hotel Areion spicca il volo Proprietario lo sceicco dell’Emirates Airlines

L’hotel Areion a Forte dei Marmi, situato di fronte alla Capannina, sta per riaprire dopo una completa ristrutturazione. Progettato in stile moderno, l’albergo sarà operativo dalla primavera 2026. La proprietà, appartenente allo sceicco di Emirates Airlines, conferma l’impegno nel settore dell’ospitalità con una struttura di livello superiore, pronta a offrire servizi di qualità in una delle località più esclusive della Versilia.

Forte dei Marmi (Lucca), 4 gennaio 2026 – L’ hotel Areion si prepara a spiccare il volo. L’imponente struttura ricettiva davanti alla Capannina, rasa al suolo e ricostruita in modo modernissimo (l’apertura è prevista in primavera) è nientemeno che del re dell’aviazione. Si tratta dello sceicco Ahmed bin Saeed al Maktoum, presidente e ceo del Gruppo Emirates e di Emirates Airline (oltre a ricoprire ruoli importanti in altre realtà di Dubai, come Dubai Civil Aviation Authority e Dubai Airports). Emirates è oggi una compagnia aerea globale pluripremiata, con una rete di oltre 150 destinazioni in sei continenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

