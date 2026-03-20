formula pirelli emozioni in monoposto in gran premio 500 volte

In occasione del Gran Premio, la Formula Pirelli “Emozioni“ ha percorso 500 volte in monoposto. Nei giorni successivi alla vittoria a Shanghai, si sono susseguite le prove e le sessioni di allenamento che hanno visto protagonisti i piloti e le squadre coinvolte. La corsa ha coinvolto numerosi team e ha portato all’attenzione degli appassionati i dettagli tecnici e le strategie in pista.

di Leo Turrini In questi ultimi giorni, dopo la vittoria nel Gran Premio di Shanghai, ce lo siamo sentiti ripetere allo sfinimento: forse il giovanissimo Kimi Antonelli avrà presto in comune l’etichetta di campione del mondo di Formula Uno con il leggendario Ciccio Ascari, ultimo italiano a riuscire nell’impresa nel remoto 1953. Ebbene, qui e ora posso testimoniare che qualcosa già unisce l’Eroe di Ieri e la Speranza di Domani: le.scarpe. No, non sono impazzito: le scarpe, per chi guida una monoposto, sono le gomme, sissignore. E Ascari usava pneumatici Pirelli sulla sua Ferrari, così come Kimi, l’Harry Potter della velocità, usa pneumatici Pirelli sulla sua Mercedes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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