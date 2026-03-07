Audi debutta in Formula 1 al Gran Premio d’Australia

In occasione del Gran Premio d’Australia, Audi fa il suo debutto ufficiale in Formula 1, segnando un nuovo capitolo nella propria storia sportiva. Il marchio dei quattro anelli partecipa per la prima volta a questa competizione, portando in pista la propria presenza e l’interesse per il motorsport di alto livello. La gara rappresenta l’inizio di un percorso che coinvolge direttamente il marchio nel mondo della massima categoria automobilistica.

(Adnkronos) – Per Audi si apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia sportiva. Il marchio dei quattro anelli fa il suo debutto in Formula 1 in occasione del Gran Premio d’Australia, inaugurando una presenza che rappresenta molto più di una semplice partecipazione al campionato. Per l'occasione i piloti dell’Audi Revolut F1 Team, Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto, hanno presentato la nuova Audi RS 5 presso il circuito di Albert Park. Il modello Audi Sport inaugura una nuova era per Audi perchè questo modello rappresenta la prima RS plug-in della storia. “La nostra prima stagione in Formula 1 rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo della storia Audi, non solo in pista”, afferma Gernot Döllner, CEO di AUDI AG. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

