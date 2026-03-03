Pressioni più alte al posteriore per le gomme Pirelli al Gran Premio d' Australia

Al Gran Premio d'Australia, la stagione 2026 di Formula 1 inizia a Melbourne con le nuove monoposto del regolamento tecnico attuale. Durante la gara, sono state riscontrate pressioni più alte alle gomme posteriori Pirelli rispetto alle versioni precedenti. La modifica delle configurazioni delle gomme ha portato a questi cambiamenti nelle pressioni. La gara si svolge sulla pista di Albert Park, con piloti e team pronti alla sfida.

la stagione 2026 della formula 1 prende il via a melbourne, segnando l'esordio delle nuove monoposto nate dal regolamento tecnico vigente e l'arrivo delle gomme pirelli in una cornice di cambiamenti significativi. l'evento di apertura mette in luce scelte tecniche e dinamiche di gara che interesseranno l'intero campionato, offrendo una cornice di contesto pronta a influenzare i primissimi weekend di stagione. le nuove monoposto hanno debuttato in conformità al regolamento tecnico introdotto all'inizio dell'anno, accompagnate dall'esordio delle gomme pirelli. per l'appuntamento di melbourne, la casa italiana porta una selezione di tre mescole per asciutto, cioè c3, c4 e c5, dalla fascia media alla più morbida.