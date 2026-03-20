Le formazioni ufficiali di Genoa e Udinese sono state annunciate per il match di Serie A valido per la 30ª giornata della stagione 202526. De Rossi e Runjaic hanno scelto i giocatori che scenderanno in campo allo stadio Ferraris di Genova, dove si gioca una partita importante per la classifica. La sfida si disputa venerdì e coinvolge entrambe le squadre in un momento decisivo del campionato.

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© Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Genoa Udinese: le scelte di De Rossi e Runjaic per il match di Serie A

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