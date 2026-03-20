Forlì una dura trasferta Campobasso formato big

Domani alle 17.30 il Forlì scende in campo contro il Campobasso in trasferta. La partita si svolge allo stadio della squadra ospitante e rappresenta un match importante per il Forlì, che cerca di avvicinarsi alla zona salvezza. La sfida si gioca nel rispetto del calendario ufficiale e senza ulteriori anticipazioni o variazioni.

Con l’obiettivo di avvicinare la salvezza. Domani (17.30) il Forlì affronta la trasferta in casa del Campobasso. Dopo i due match consecutivi allo stadio Morgagni, terminati col segno X, la squadra di mister Miramari viaggia alla volta del capoluogo molisano nell’intento di mettere in cascina qualcosa di concreto e magari persino interrompere una serie di dieci trasferte senza vittorie, striscia di gare in cui i galletti hanno portato a casa tre pareggi, subendo sette sconfitte. Il Campobasso dopo 32 giornate viaggia ben dentro alla comfort zone della classifica, nel bel mezzo del gruppo dei club che disputeranno i prossimi playoff. La... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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