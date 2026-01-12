Calcio a 5 Forlì ko in trasferta | lo Shqiponja passa 3-0 nella prima giornata del girone di ritorno
Nel primo turno del girone di ritorno, il Forlì Calcio a 5 ha subito una sconfitta per 3-0 sul campo del Futsal Shqiponja. La partita si è conclusa con un risultato netto, frutto di una maggiore efficacia degli avversari. La squadra forlivese affronta questa sfida con l’obiettivo di reagire e migliorare nelle prossime occasioni.
Esordio amaro nel girone di ritorno per il Forlì Calcio a 5, che cade 3-0 sul campo del Futsal Shqiponja al termine di una gara combattuta ma decisa dalla maggiore concretezza dei padroni di casa. Il copione del match è chiaro fin dalle prime battute: Forlì gestisce il possesso palla, mentre lo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
