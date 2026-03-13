Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, ci saranno momenti di tensione tra Halit e Sahika, mentre Leyla respingerà Kaya che tenterà di avvicinarsi a lei. Ender e Yildiz continueranno a condividere il loro quotidiano come coinquiline. La puntata andrà in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio su Canale 5.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Ender e Yildiz perfette coinquiline, mentre Kaya proverà ad avvicinarsi a Leyla ma la reazione della ragazza sarà del tutto inaspettata. È quello che vedremo nell'episodio di sabato 14 marzo di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14.10. Scopriamo dunque più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Quando è riuscito a riportare a casa il vero Halit Can, Halit si è pentito di come si era comportato con Yildiz, così le ha proposto di tornare a vivere insieme. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 14 marzo: tensione tra Halit e Sahika, Leyla respinge Kaya

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«Lei era convinta che, con la nascita del piccolo Halit Can, Halit, mosso dal suo forte desiderio di paternità, si sarebbe intenerito e avrebbe deciso di tornarci insieme. » La storia di Yildiz e Halit in Forbidden Fruit è tutt’altro che semplice: Yildiz, da sempre deci - facebook.com facebook

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