Forbidden Fruit anticipazioni 20 marzo | Lila e Yigit si sposano in segreto

Nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la serie turca in onda dal... Lila e Yigit si sposeranno in segreto, mentre altri personaggi continueranno a muoversi tra tensioni e decisioni importanti. La trama si concentrerà su questi eventi, senza approfondimenti sulle motivazioni o sulle conseguenze future, offrendo uno sguardo diretto su quanto accadrà sui loro percorsi.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Un matrimonio in segreto e Halit che compie un gesto inaspettato nei confronti di Yildiz: nell' episodio di venerdì 20 marzo di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 alle 14.10 infatti, Yigit e Lila si sposeranno in segreto, ma le cose non andranno come spera la ragazza. Nel frattempo infatti, Sahika continua a manipolare tutti. Ender invece, fa di tutto per riavvicinare Halit e Yildiz e riesce a far compiere all'imprenditore un gesto generoso. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nel prossimo episodio della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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