Oggi, 9 marzo 2026, su Canale 5 alle 14.15, va in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit. In questa puntata, Yigit si allontana da Lila, provocando grande sofferenza nella donna. La trama si concentra sui cambiamenti tra i due personaggi mentre il loro rapporto subisce una svolta improvvisa. Molti spettatori sono ansiosi di scoprire come evolverà la storia.

Va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che Yigit è riuscito a creare un legame con Lila. Alla festa infatti si sono baciati, ed è stata proprio lei a fare la prima mossa. Yigit chiamerà subito Sahika per informarla di essere riuscito ad avvicinarsi alla figlia di Halit come gli aveva chiesto. Yigir resterà molto sorpreso quando Sahika gli dirà di allontanarsi da Lila ora che l'ha baciato. Il motivo? Perché è convinta che così facendo l'interesse della ragazza nei suoi confronti aumenterà ancora di più. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

Forbidden fruit, spoiler 9 marzo 2026: Yigit si allontana da Lila, lei soffre molto

