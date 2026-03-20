Forbidden fruit anticipazioni al 28 marzo | ?ahika organizza una festa a sorpresa

Forbidden fruit, anticipazioni dal 22 al 28 marzo. Sahika organizza una festa a sorpresa per celebrare il fidanzamento con Halit. Sahika organizza una festa a sorpresa per celebrare il fidanzamento con Halit, ma l’arrivo improvviso di Ender cambia tutto: rivela che Halit non ha più intenzione di divorziare da Yildiz. Per vendicarsi, Sahika svela pubblicamente un segreto sconvolgente: Yigit è figlio di Ender e Kaya, abbandonato alla nascita, e ora sposato con Lila. La rivelazione scatena il caos: Kaya si infuria con Ender per avergli nascosto la verità, mentre decide di andare a vivere con Yigit. Halit, furioso, caccia Sahika di casa e obbliga Yildiz a trasferirsi in villa con il bambino, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. 🔗 Leggi su 2anews.it

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