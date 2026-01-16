Un furto di auto ad Atlanta ha coinvolto una bambina di otto anni lasciata sola a bordo. I ladri hanno portato via il veicolo, ma grazie all’intervento della polizia, la bambina è stata messa in sicurezza. Un episodio che sottolinea l’importanza di adottare precauzioni e di intervenire prontamente in situazioni di emergenza.

Momenti di panico ad Atlanta. Dei ladri hanno rubato un’auto con a bordo una bambina di otto anni che dormiva sui sedili posteriori. Fortunatamente, dopo essersi accorto della piccola, hanno abbandonato il mezzo ritrovato poco dopo dalla polizia non lontano dal luogo del furto. Il salvataggio è stato ripreso da una bodycam di un agente. La madre, secondo quanto ricostruito, aveva lasciato la figlia di otto anni solo per pochi istanti per entrare in un negozio a fare una commissione. Pochi attimi che però sono bastati ai ladri per rubare il mezzo, lasciato con il motore acceso. La mamma ha così chiamato la polizia facendo scattare le ricerche a tappeto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho lasciato mia figlia solo un attimo”: rubano un’auto con a bordo una bambina di otto anni, l’intervento della polizia per salvarla – Video

Leggi anche: Lascia l’auto con la figlia dentro, ladri la rubano con la bimba, il video del salvataggio: “Via solo un minuto”

Leggi anche: “Mia figlia mi chiama solo quando devo guardare mia nipote. Io però non ce la faccio più a stare dietro a una bimba piccola e le ho chiesto di pagarmi come babysitter”: lo sfogo di una nonna

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Valeria Marini, è pace fatta con la madre Gianna Orrù; Valeria Marini: «Il truffatore di mia mamma è stato condannato, deve restituire i soldi». Il rapporto ritrovato con Gianna Orrù; Gino Gerosa: «Così ho lasciato il bisturi per fare l’assessore alla sanità in Veneto»; La figlia della titolare dell’agenzia di viaggi scomparsa: «L’ho cercata negli ospedali, ora sono in Spagna».

Fine relazione dopo 15 anni e una figlia - Un percorso complesso tra dubbi, amore e terapia: analisi psicologica di una separazione che coinvolge famiglia e sentimenti profondi. medicitalia.it