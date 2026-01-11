Acireale aggredisce i genitori e devasta la casa | 40enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Acireale dopo aver aggredito i genitori e causato danni alla loro abitazione. L’intervento delle forze dell’ordine si inserisce nelle attività di contrasto alla violenza domestica, un tema prioritario per le forze dell’ordine, che continuano a rafforzare la propria attenzione e prevenzione su queste delicate situazioni.

Massima attenzione dell'Arma al contrasto della violenza domestica. I Carabinieri del Comando Provinciale di Catania proseguono con determinazione le attività di prevenzione e repressione della violenza di genere, grazie anche a una rete di militari appositamente formati su queste delicate problematiche. In questo ambito, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Acireale hanno tratto in arresto un 40enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L'intervento dopo la richiesta di aiuto del padre. Nel tardo pomeriggio, i militari sono intervenuti nel centro di Acireale in seguito a una chiamata di emergenza giunta alla Centrale Operativa.

