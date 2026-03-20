Focolaio di pertosse al Sassuolo Calcio | sei giocatori isolati

Un focolaio di pertosse coinvolge il Sassuolo Calcio: sei giocatori sono stati isolati dopo la diagnosi di una persona infetta, mentre altri cinque presentano sintomi compatibili con la malattia. La notizia è stata comunicata dalla squadra, che ha adottato misure di isolamento e controllo per contenere il contagio. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie locali.

Modena, 30 marzo 2026 – Un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno della squadra. Lo comunica il Sassuolo Calcio, in vista della partita in programma all’Allianza Stadium di Torino contro la Juventus. Giocatori sotto monitoraggio. “I soggetti che – fa sapere la società – presentano sintomi sono attualmente isolati e da tre giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie”. Profilassi per gli asintomatici. “Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Focolaio di pertosse al Sassuolo Calcio: sei giocatori isolati Articoli correlati Pertosse al Sassuolo Calcio, sei giocatori isolatiModena, 30 marzo 2026 – Un caso di pertosse diagnosticata e altri cinque con sintomatologia compatibile all’interno della squadra. Sassuolo, focolaio di pertosse nella squadra: calciatori isolatiUn focolaio di pertosse ha colpito il gruppo squadra del Sassuolo, che domani affronterà la Juventus nella 30esima giornata di Serie A. Altri aggiornamenti su Focolaio di pertosse al Sassuolo Calcio... Argomenti discussi: Serie A, 30ª giornata: le probabili formazioni di Cagliari-Napoli e Genoa-Udinese. Focolaio di pertosse nel Sassuolo, isolati sei giocatori: ansia per la partita di domani contro la JuventusFocolaio di pertosse nel Sassuolo. Alla vigilia della partita con la Juventus, il club ha comunicato che dopo alcuni accertamenti è stato riscontrato un caso di ... ilmessaggero.it Focolaio di pertosse in casa Sassuolo: la precisazione del club alla vigilia della gara con la JuventusLa società neroverde ha diffuso una nota ufficiale riguardante un caso accertato e cinque con sintomatologia compatibile. msn.com