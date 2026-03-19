Fermate tutto Giorgia Meloni bloccata durante l’intervista con Fedez | stop improvviso

Durante la registrazione di “Pulp podcast”, il format condotto da Fedez e Mr Marra, la presidente del Consiglio è stata interrotta bruscamente da un imprevisto tecnico. L’intervista si è fermata improvvisamente mentre Meloni stava parlando. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social e tra gli ascoltatori, diventando uno dei momenti più discussi della puntata.

Un piccolo imprevisto tecnico si è trasformato in uno dei momenti più commentati della registrazione di “Pulp podcast”, il format condotto da Fedez e Mr Marra che, per una puntata speciale, ha ospitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella che doveva essere una conversazione fluida su temi politici e internazionali si è improvvisamente interrotta, creando un siparietto che ha rapidamente fatto il giro dei social. L’atmosfera, fino a quel momento, era stata distesa e scandita da domande dirette e risposte articolate. La premier stava affrontando uno dei temi più delicati, quello dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, quando qualcosa ha attirato l’attenzione dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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