Non era facile grande reazione Donadoni applaude squadra e tifosi Emozione Bandinelli | Avanti così

Dopo la vittoria in rimonta contro il Monza, lo staff tecnico e i tifosi dell'Spezia hanno espresso entusiasmo e approvazione, con il tecnico che ha elogiato la reazione della squadra e il pubblico presente allo stadio. Tra i giocatori, Bandinelli ha manifestato emozione e fiducia nel proseguire sulla stessa strada. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime sfide, consapevole che il percorso verso la salvezza è ancora lungo.

Dopo la vittoria in rimonta sul Monza, in casa Spezia c'è soddisfazione ma anche la consapevolezza che la strada verso la salvezza resta lunga. Roberto Donadoni elogia la reazione della squadra, sottolineando carattere e spirito mostrati dalle Aquile. "Siamo partiti bene, poi alla prima situazione abbiamo subito gol. Non è mai facile riprendere una partita così, ma i ragazzi sono stati bravi a non disunirsi e a continuare a giocare con personalità. Se giochi senza timore qualcosa viene fuori". Il tecnico sottolinea la forza della reazione dopo il doppio svantaggio: "Sono stati bravi a recuperare e arrivare al pareggio. È un bel segnale, ma ho detto ai ragazzi che possiamo fare ancora di più".