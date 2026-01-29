Marsiglia notte da incubo dopo l’eliminazione dalla Champions League! Tifosi infuriati e ritiro forzato per la squadra

La notte a Marsiglia si è trasformata in un incubo dopo l’eliminazione dalla Champions League. I tifosi hanno invaso le strade, urlando contro la squadra e chiedendo spiegazioni. La tensione è salita così tanto che la squadra è stata costretta a ritirarsi in anticipo, lasciando il campo sotto gli sguardi infuriati della tifoseria. La situazione resta calda e il fermento si fa sentire anche nelle prossime ore.

