Ucciso il patron di TelePordenone | Mario Ruoso colpito alla testa con una spranga Il corpo trovato in casa

Lunedì mattina, in una residenza di Pordenone, è stato trovato il corpo di Mario Ruoso, 87 anni, noto imprenditore e fondatore di TelePordenone. L’uomo è stato colpito alla testa con una spranga, secondo quanto riferito, e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. La scena del crimine si trova all’interno dell’abitazione dell’imprenditore, dove il corpo è stato scoperto.

Pordenone, 4 marzo 2026 – È stato ucciso con un colpo alla testa l’imprenditore Mario Ruoso, 87 anni, proprietario del Garage Italia e fondatore e patron di TelePordenone. Il corpo è stato trovato oggi nella sua abitazione e, dopo un lungo sopralluogo della scientifica, sembra che Ruoso sia stato colpito da un corpo contundente, probabilmente una spranga. Il suo cadavere è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi nel suo attico al settimo piano: a scoprire il corpo è stato il nipote che invano lo aveva cercato numerose volte al telefono. Sul posto, oltre agli agenti della questura e della scientifica di Pordenone, anche gli uomini della scientifica giunti da Padova, il medico legale, il sostituto procuratore Federica Urban raggiunta in serata anche dal procuratore capo Pietro Montrone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

