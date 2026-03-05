Staffetta Rosa 2026 | torna il cammino da Nervi ad Arenzano per promuovere la parità di genere

La Staffetta Rosa 2026 si svolge quest’anno lungo il percorso che da Nervi porta ad Arenzano. L’evento, promosso dal gruppo Orme Rosa, è un cammino simbolico dedicato alla promozione della parità di genere e coinvolge donne di diverse età e provenienze. La corsa si svolge lungo il tratto costiero, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della parità tra uomini e donne.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Nuovo appuntamento con la Staffetta Rosa, il cammino simbolico da Nervi ad Arenzano, organizzato dal gruppo Orme Rosa, che rappresenta il percorso delle donne verso la parità di genere. Un percorso che attraverserà Genova e la sua Provincia, da Levante a Ponente, unendo donne di tutte le età in una grande staffetta simbolica. Sarà possibile partecipare soltanto per una tappa, per qualche chilometro o per pochi passi. Appuntamento domenica 8 marzo con partenza dalla stazione di Nervi alle ore 9. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Quote rosa, la foto del centrodestra accende il dibattito. Gandi: “Parità di genere non contemplata”. È buferaIl post pubblicato dal vicesindaco Gandi ha suscitato numerose reazioni dal mondo politico e dalle quote rosa sulla rappresentanza femminile nelle... Leggi anche: Regione, quote rosa e giunta Decaro. Schlein va all'attacco: «Rispettare la parità di genere»