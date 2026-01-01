Capodanno a Firenze | che festa in piazza Santa Croce Migliaia per i Tiromancino e non solo

Il Capodanno a Firenze si svolge con un evento principale in piazza Santa Croce, dove migliaia di persone si riuniscono per ascoltare il concerto dei Tiromancino e altre iniziative. La città si prepara a salutare l’inizio del nuovo anno con momenti di condivisione e musica, offrendo un’occasione di festa e tradizione per residenti e visitatori.

Firenze, 1 gennaio 2026 – Grande festa a Firenze per il Capodanno 2026. Con migliaia di persone nelle piazze: in piazza Santa Croce, epicentro della festa, il concerto dei Tiromancino. In piazza Santissima Annunziata altra musica. Tanti gli eventi in tutto il capoluogo e nella Città Metropolitana, compreso tra l’altro il concerto attesissimo di Daniele Silvestri a Scandicci. Sul palco di Santa Croce l’evento era in collaborazione con Sky. Diverse le “finestre” a Sky Tg 24, che si è collegata con l’evento. Capodanno, la festa nelle piazze toscane: successo per i concerti all'aperto Le parole della sindaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Capodanno a Firenze: che festa in piazza Santa Croce. Migliaia per i Tiromancino e non solo Leggi anche: Santa Croce pop per Capodanno. Torna la grande musica con Sky. X Factor, Paola Iezzi e Tiromancino Leggi anche: Capodanno a Firenze: Tiromancino protagonisti, ecco i concerti e gli ospiti in piazza La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Cosa fare per Capodanno 2026 a Firenze; Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica, cinema e teatro; Capodanno a Firenze, tutto pronto per la grande notte di San Silvestro; Capodanno 2026 a Firenze con Paola Iezzi. Cosa sapere sull'evento. Capodanno a Firenze: che festa in piazza Santa Croce. Migliaia per i Tiromancino e non solo - La sindaca Funaro: “Apprezzo il discorso del presidente Mattarella, che ha citato i giovani. lanazione.it

La riscossa delle piazze: migliaia ai concerti di Capodanno in Toscana. Benvenuto 2026 - Pienone a Pisa, Siena e Firenze, tre delle principali città che proponevano artisti di primo piano. lanazione.it

Capodanno a Firenze, il programma dalle piazze e tutte le informazioni necessarie - Il cuore della notte di San Silvestro a Firenze sarà piazza Santa Croce, dove si ... gonews.it

Capodanno 2026 a Firenze: piano mobilità, sicurezza e programma degli eventi in piazza Firenze saluta l'arrivo del 2026 con un grande evento musicale in Piazza Santa Croce che vedrà protagonisti Paola Iezzi, i Tiromancino e Franco126. I festeggiamenti - facebook.com facebook

Capodanno a Firenze, le info per entrare al meglio nel 2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.