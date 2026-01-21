A Modena è stata aperta un'inchiesta per la morte di un neonato avvenuta pochi giorni dopo il parto. Sei professionisti, tra medici e ostetriche del reparto di Ginecologia, sono attualmente indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'indagine mira a chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato a questa triste perdita.

21 GEN – Un neonato è morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo è nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi problemi, per cui è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale, dove poi è morto. Sul caso, dopo denuncia dei genitori del piccolo, è stata aperta un’inchiesta e sei professionisti sanitari, tra medici e ostetriche del reparto di Ginecologia, sono indagati con l’accusa di omicidio colposo. Lo riporta l’emittente locale Trc Modena. Il fascicolo è un atto dovuto per chiarire le circostanze del decesso del neonato. Questa mattina in tribunale è stato conferito l’incarico per l’autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Modena, neonato muore a pochi giorni dal parto: aperta inchiesta

Leggi anche: Parto in casa finito in tragedia: neonato morto, aperta un’inchiesta

Neomamma 25enne muore all’improvviso a pochi giorni dal parto: tragedia a Taranto, indagini in corsoUna giovane donna di 25 anni, appena uscita dall’ospedale Santissima Annunziata di Taranto dopo un parto senza complicazioni, è deceduta improvvisamente pochi giorni dopo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Neonato morto all'ospedale, l'autopsia: nessuna malformazione.

Neonato muore a Modena a pochi giorni dal cesareo: indagati per omicidio colposo 6 tra medici e ostetriche(ANSA) - BOLOGNA, 21 GEN - Un neonato è morto la settimana scorsa a pochi giorni dalla nascita al Policlinico di Modena. Il piccolo è nato con taglio cesareo e avrebbe da subito presentato gravi probl ... msn.com

Un neonato è morto pochi giorni dopo il cesareo: 6 sanitari indagati per omicidio colposoÈ stata aperta un’inchiesta al Policlinico di Modena dopo la denuncia dei genitori. Tra gli accusati sia medici che ostetriche del reparto di Ginecologia ... msn.com

Dal 28 al 31 maggio Modena torna ad ospitare la manifestazione dedicata al mondo dei motori e alle sue eccellenze - facebook.com facebook