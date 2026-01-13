Con Pin Bike pedalare conviene davvero

Dal 2 febbraio riparte «Pin Bike», il progetto che sostiene l'uso della bicicletta per lavoro, studio e sport. Coinvolge i Comuni di Bergamo, Torre Boldone, Seriate, Curno, Mozzo e Treviolo, offrendo incentivi e agevolazioni a chi sceglie la mobilità sostenibile. Una valida opportunità per favorire uno stile di vita più ecologico e salutare, contribuendo anche alla riduzione del traffico e dell'inquinamento urbano.

