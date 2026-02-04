Premi per chi usa la bicicletta con il progetto Pin Bike del Comune
Il Comune di Bergamo lancia un nuovo incentivo per chi sceglie di usare la bicicletta. Con il progetto Pin Bike, promosso insieme al Distretto urbano del commercio, si offrono premi a chi si sposta in bici. L’obiettivo è spingere più persone a lasciare l’auto e muoversi in modo più sostenibile. Chi partecipa può ricevere incentivi semplicemente pedalando per la città.
L’INIZIATIVA. Per incoraggiare gli spostamenti in bicicletta è possibile partecipare al progetto Pin Bike promosso dal Comune di Bergamo e dal Distretto urbano del commercio. È partita lunedì 2 febbraio la fase di premialità del progetto Pin Bike – edizione 2026-2027, l’innovativa iniziativa di gamification per incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti urbani e cicloturistici. In questo modo ogni tragitto casa-lavoro, casa-scuola o tempo libero diventa un’opportunità di guadagno e sostenibilità. I cittadini di Bergamo, Seriate e Torre Boldone possono quindi iniziare ad accumulare chilometri grazie al sistema Pin Bike, ottenendo voucher elettronici messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
