Il sindaco di Kyiv, Vitaliy Klitschko, riceverà le chiavi della città di Firenze durante un evento nel centro storico. La consegna avverrà venerdì alle 12 nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, dove la sindaca di Firenze, Sara Funaro, porrà nelle sue mani una riproduzione fedele delle chiavi delle porte antiche della città. L’evento si svolge nell’anno del 60º anniversario del gemellaggio tra le due città.

FIRENZE – Il sindaco di Kyiv Vitaliy Klitschko riceverà le chiavi della città di Firenze. La sindaca Sara Funaro gli consegnerà la riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città venerdì (20 marzo) alle 12 in Sala degli Elementi a Palazzo Vecchio. “Un gesto simbolico ma carico di significato per rinsaldare un legame storico: Firenze, città di pace e dialogo tra i popoli, vuole ribadire in questo modo la propria vicinanza ai cittadini di Kyiv e al popolo ucraino e sottolineare il ruolo importante rivestito da Klitschko in questi anni di scontro e conflitto. – sottolinea la sindaca Sara Funaro – Il rapporto tra le nostre città affonda le sue radici nella storia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Al sindaco di Kyiv le chiavi della città di Firenze nell’anno dei 60 anni del gemellaggio

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