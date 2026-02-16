Villa Fastiggi ricorda Cristian | cena solidale per il centro di riabilitazione e la comunità colpita

Villa Fastiggi ha organizzato una cena solidale per ricordare Cristian Terenzi, scomparso vent’anni fa in un incidente stradale, per raccogliere fondi a favore del centro di riabilitazione e della comunità locale colpita. La serata ha coinvolto numerosi abitanti del paese, che hanno condiviso momenti di solidarietà e vicinanza, portando anche donazioni e offerte per sostenere le attività di assistenza. La cena si è svolta nel rispetto della memoria di Cristian, con un richiamo speciale alla sua passione per l’aiuto agli altri.

Vent'anni senza Cristian: Una Cena per Ricordare e Sostenere la Comunità di Villa Fastiggi. Villa Fastiggi, frazione di Pesaro, ha onorato la memoria di Cristian Terenzi, scomparso tragicamente vent'anni fa in un incidente stradale, con una commovente cena di Sant'Antonio. L'evento, organizzato dalla Lega Contadini, ha richiamato quasi 200 persone per raccogliere fondi a sostegno del comitato di solidarietà locale e celebrare la vita di un giovane profondamente legato al territorio. Un Ricordo Vivo nel Cuore della Comunità. La cena, tenutasi presso il Circolo Arci, è stata un momento di condivisione e commozione per la comunità di Villa Fastiggi.