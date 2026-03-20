Fiorenzuola | ecco i 4,8 milioni spariti per anni

A Fiorenzuola si continua a chiedere cosa sia successo ai 5 milioni di euro provenienti dalla Regione, una domanda che si ripete da anni senza risposte definitive. Sono stati avanzati diversi sospetti e ipotesi, ma nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita. La questione riguarda i 4,8 milioni di euro che, secondo alcune fonti, sono scomparsi nel corso del tempo. La vicenda rimane aperta senza chiarimenti ufficiali.

Ma dove sono finiti i 5 milioni della Regione? A Fiorenzuola è una domanda che si ripete da anni e che ha trovato varie risposte, ma mai una soluzione. Adesso pare che quei soldi siano riemersi. Finalmente. Si tratta di fondi assegnati dopo il devastante incendio del 2017 per mettere in sicurezza il borgo. A distanza di così tanto tempo e dopo un incredibile accumulo di ritardi, ecco dunque la fumata bianca, annunciata ieri. "Dai 3 milioni di euro già investiti per i tratti tra Casteldimezzo e Fiorenzuola – si legge in una nota – si passa ora alla fase cruciale con un investimento di 4,8 milioni di euro destinati al consolidamento definitivo del versante e della viabilità costiera". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiorenzuola: ecco i 4,8 milioni spariti per anni Articoli correlati Leggi anche: Passolanciano, D’Alfonso attacca: “Spariti 5 milioni, sette anni di inerzia amministrativa” Scoperta banca fantasma: 500 truffati in tutta Italia e 4 milioni sparitiAncona, 5 febbraio 2026 - Sembrava un istituto di credito moderno ed efficiente, capace di offrire servizi all'avanguardia e rendimenti garantiti. Altri aggiornamenti su Fiorenzuola ecco i 4 8 milioni spariti... Argomenti discussi: Fiorenzuola: ecco i 4,8 milioni spariti per anni; Un maxi progetto per il San Bartolo 9 anni dopo l'incendio, la sicurezza di Focara vale 5 milioni. Lavori per falesia, Fiorenzuola e... Fiorenzuola: ecco i 4,8 milioni spariti per anniDopo l’incendio del 2017, erano fermi in Regione. Adesso sono stati sbloccati: via al progetto per la messa in sicurezza del borgo ... ilrestodelcarlino.it