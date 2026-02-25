Passolanciano D’Alfonso attacca | Spariti 5 milioni sette anni di inerzia amministrativa

“Su Passolanciano pesa l’estraneità e l’inerzia amministrativa”. Con parole dure l’onorevole Luciano D’Alfonso torna sul tema del rilancio del comprensorio turistico e sciistico di Passolanciano-Majelletta, accusando l’attuale governo regionale di aver bloccato investimenti già disponibili da anni. Secondo D’Alfonso, al termine della sua esperienza alla guida della Regione Abruzzo erano stati lasciati in cassa 22,2 milioni di euro destinati alla valorizzazione dell’area. Oggi, afferma, quei fondi si sarebbero ridotti a 17,7 milioni, destinati a parcheggi, una seggiovia e un fabbricato polivalente, ma senza una data di inizio lavori, né progettazione definita, né appalto. “Dopo sette anni non c’è uno straccio di carta – dichiara – non ci sono più 5 milioni di euro e c’è solo l’inutilizzo di un tesoretto che ha perso valore con l’inflazione e l’aumento dei costi dei materiali”. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

