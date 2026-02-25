Le vice campionesse d’Europa hanno fornito una prestazione di forza dopo essersi fatte rimontare dal 23-20 nel primo parziale, meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura nella massima competizione continentale. Le piemontesi ci hanno provato, ma sulla lunga distanza hanno dovuto cedere il passo a una formazione sulla carta più rodata dal punto di vista tecnico e agonistico, che ha saputo recuperare quando era con le spalle al muro. La Savino Del Bene se la dovrà ora vedere nel doppio confronto con il Fenerbahce Istanbul, corazzata turca allenata da Marcello Abbondanza e che tra le proprie fila può contare sulla palleggiatrice Alessia Orro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scandicci firma la rimonta da urlo nel derby di Champions League: Antropova show, Novara ko e pass per i quarti

Leggi anche:

LIVE Scandicci-Novara, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: derby campale per i quarti di finale

Civitanova rimonta da 0-2 e poi spreca nel tie-break Montpellier: primo ko in Champions League, ma i quarti…