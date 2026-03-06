Milan Inter Chivu ha già sciolto le riserve | in attacco giocano loro Calhanoglu titolare

Cristian Chivu ha scelto la formazione per il derby tra Milan e Inter. Davanti, giocheranno Thuram ed Esposito, mentre Calhanoglu sarà in campo come titolare. La decisione è stata comunicata ufficialmente e la squadra si prepara alla sfida con questa formazione. La partita si svolgerà nel prossimo fine settimana.

