Domani al Franchi si aspetta una grande affluenza di tifosi per il match tra Fiorentina e Inter, con la possibilità di superare il record di pubblico stabilito durante la partita contro la Juventus di novembre. La partita attirerà certamente un numero elevato di spettatori, creando un’atmosfera di grande entusiasmo allo stadio. La gestione dell’evento si prepara a ricevere un pubblico numeroso.

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© Internews24.com - Fiorentina Inter, sarà bolgia al Franchi: il dato sugli spettatori che assisteranno al match

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