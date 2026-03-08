Stasera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro si sta giocando il derby tra Milan e Inter, una delle partite più attese della 28ª giornata della Serie A 2025-2026. Il match sta attirando un grande pubblico, con numeri di spettatori che si attestano su un livello elevato. La partita si svolge in un clima di grande fermento tra tifosi e appassionati presenti allo stadio.

Si sta svolgendo, presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, il derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026. Il pubblico rossonero, con il Diavolo di Massimiliano Allegri all'ultima chiamata per lo Scudetto, ha risposto alla grande, recandosi in massa allo stadio per sostenere i propri beniamini. Il Milan di Allegri disputa in casa questo importante Derby della Madonnina contro l'Inter di Cristian Chivu: in caso di vittoria, i rossoneri tornerebbero a - 7 dai nerazzurri; un pareggio terrebbe le distanze inalterate (10 punti). Un successo della seconda squadra di Milano, al contrario, manderebbe la squadra di Chivu a + 13 e chiuderebbe, di fatto, ogni gioco in vetta alla classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Derby Milan-Inter, il dato finale sugli spettatori a San Siro | Serie A News

