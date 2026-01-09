Fiorentina-Milan | vietata la vendita di bevande alcoliche e di bombolette spray Ecco in quali zone

Per la partita Fiorentina-Milan dell’11 gennaio 2026, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso alcune restrizioni. In alcune zone specifiche sarà vietata la vendita di bevande alcoliche e di bombolette spray, al fine di garantire la sicurezza durante l’evento. Queste misure si inseriscono nel contesto delle strategie di prevenzione adottate per le partite di alto rischio e di grande affluenza.

L'incontro di calcio in programma per l'11 gennaio prossimo tra ACF Fiorentina e A.C. Milan, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 20252026, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 8 gennaio 2026

