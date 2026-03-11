Hunziker chiama Fiorello in diretta il conduttore | È la prova che non ho problemi con Mediaset

Durante una puntata di La Pennicanza, Michelle Hunziker ha chiamato in diretta Fiorello per chiedere la sua approvazione riguardo alla prossima edizione di Karaoke. Il conduttore ha risposto con un commento sul rapporto con Mediaset, affermando che la chiamata rappresenta una prova della tranquillità con cui si relaziona con la rete. La scena ha suscitato sorpresa tra il pubblico presente in studio.

Sorpresa in diretta a La Pennicanza: Michelle Hunziker videochiama Fiorello per chiedere la "benedizione" in vista della nuova edizione di Karaoke. Lo showman, che negli anni Novanta condusse lo stesso programma, mette a tacere le voci sugli attriti con Mediaset: "Nessun problema, solo un qui pro quo".

