Durante la puntata di giovedì 19 marzo di La Pennicanza, condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, l’ospite ha chiesto scusa in diretta, affermando che è giusto riconoscere i propri errori. La trasmissione si è concentrata sulla celebrazione della Festa del Papà, offrendo diversi momenti di intrattenimento e approfondimento. La puntata ha visto anche interventi e battute tra i conduttori e il pubblico.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto La Pennicanza. La puntata di giovedì 19 marzo è ricchissima e non solo perché è la Festa del Papà. Infatti, in trasmissione arrivano due videochiamate clamorose, quella di Kimi Antonelli (quello vero questa volta) e quella di Antonella Clerici. E tra queste lo showman ha chiesto scusa in diretta a Roberto Benigni. Fiorello e l'elogio ai papà La Pennicanza si apre con un'ode speciale e divertente di Fiorello nel giorno della Festa del Papà: “L'uomo sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quello che nella scala gerarchica familiare viene dopo il cane e, ove ce ne fosse uno, il gatto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza chiede scusa in diretta: “Giusto riconoscere i propri errori”

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