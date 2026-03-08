Donald Trump ha commentato le dichiarazioni del primo ministro britannico Keir Starmer, affermando che non ci sono motivi per coinvolgersi in conflitti già risolti. La sua frase si riferisce a un contesto politico e alle posizioni adottate dal leader britannico, senza entrare nel merito di ulteriori dettagli. La dichiarazione è stata rilasciata di recente e riguarda specificamente le dinamiche tra i due politici.

L'ha detto Donald Trump riferendosi al primo ministro britannico Keir Starmer, che è stato un po' indeciso sul ruolo del Regno Unito nella guerra Sabato sera il presidente statunitense Donald Trump ha scritto sul suo social Truth che gli Stati Uniti non hanno «bisogno di persone che si uniscano a una guerra che abbiamo già vinto». Si riferiva al primo ministro britannico Keir Starmer, dopo che il governo britannico – secondo Trump con troppo ritardo – aveva fatto sapere di stare pensando di mandare due portaerei in Medio Oriente per rafforzare le difese delle basi militari a Cipro. Nello stesso post Trump ha scritto: «Il Regno Unito, il nostro Grande Alleato di un tempo, forse il più grande di tutti, sta finalmente pensando seriamente all’invio di due portaerei in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - «Non abbiamo bisogno di persone che si uniscano a una guerra che abbiamo già vinto»

Temi più discussi: 'Non abbiam bisogno di parole', remake de 'La famiglia Bélier' girato a Torino, disponibile su Netflix dal 3 aprile; Non abbiam bisogno di parole, il primo film con Sarah Toscano attrice: il trailer e quando esce; Disponibile Il Trailer Di 'Non abbiam bisogno di parole': Il Nuovo Film Con Protagonista Sarah Toscano E Con Serena Rossi In Arrivo Venerdì 3 Aprile Solo Su Netflix; Di Giannantonio: Non abbiamo bisogno di vedere altre ossa rotte prima che venga fatto qualcosa.

Non sappiamo più rallentare (ma forse ne abbiamo bisogno)Lavoro, notifiche, scadenze e agende sempre più fitte, oggi tutto ci spinge verso la velocità e l'ottimizzazione del tempo a nostra disposizione ... fanpage.it

Non abbiamo bisogno di paroleA differenza dei genitori, Eletta (Sarah Toscano) sente, e scopre di avere una voce straordinaria. Quando la sua maestra di canto (Serena Rossi) la spinge a partecipare a un’audizione per una ... today.it

Trump dice a Starmer che gli Stati Uniti non hanno bisogno delle due portaerei del Regno Unito: "Non abbiamo bisogno di persone che si uniscono alle guerre dopo che le abbiamo già vinte" x.com

Manuela Arcuri parla della separazione dal marito Giovanni: “Mancavano quelle attenzioni di cui entrambi abbiamo bisogno” #Verissimo - facebook.com facebook