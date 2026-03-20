Un viaggio interiore e geografico tra perdita, paura e crescita personale.. Casa editrice: bookabook Genere: Narrativa contemporanea Pagine: 232 Prezzo: 17,00 € Codice ISBN: 979-1255994350 “Fino al fondo ” di Chiara Greco è un’emozionante vicenda che procede su due piani distinti ma costantemente interconnessi: quello interiore e quello geografico. Il romanzo segue infatti il percorso di Luna, una giovane donna che, a partire da un evento traumatico e destabilizzante, intraprende un viaggio in Sud America che è al tempo stesso fisico e identitario. Nell’incipit dell’opera, Luna deve confrontarsi con il lutto per la morte della nonna, una figura fondamentale nella sua esistenza; la narrazione di questo dolore introduce immediatamente il tema centrale del romanzo: il rapporto tra perdita e trasformazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Fino al fondo” di Chiara Greco: quando il viaggio più difficile è dentro di noi

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