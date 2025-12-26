Andrea Delogu il viaggio con la coppa di Ballando e il dono al padre nel Natale più difficile

Un Natale difficile quello appena trascorso di Andrea Delogu. Da pochissimo vincitrice di Ballando con le Stelle, ha condiviso la gioia con la famiglia, ma, soprattutto, è tornata a casa per stringersi ai suoi cari nel primo 25 dicembre senza il giovane fratello Evan, scomparso prematuramente il 29 ottobre 2025. Una perdita improvvisa, che ha procurato una ferita indelebile nella giovane, e, inevitabilmente, nel padre, Walter. Nonostante tutto la famiglia ha mostrato in questi mesi il suo lato più forte. Scosso dal dolore, certo, ma pronta a farsi forza, senza dimenticare il lutto. Il Natale di Andrea Delogu in viaggio con la coppa di Ballando. 🔗 Leggi su Dilei.it

