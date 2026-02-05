Carta del Docente Serafini Snals | Bene la riattivazione con l’estensione ai precari pc in comodato d’uso e biglietti bus o treni

La Carta del Docente torna a disposizione dei docenti, inclusi i precari. Il segretario dello Snals, Serafini, commenta positivamente la riattivazione e l’estensione a questa categoria, che prima era stata esclusa. Ora i docenti con contratti a termine potranno chiedere il bonus per l’acquisto di pc in comodato d’uso e per i biglietti di bus o treni, eliminando una discriminazione che durava da tempo. La misura è vista come un passo avanti per sostenere i lavoratori della scuola.

