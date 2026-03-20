Gli esperti prevedono che in caso di escalation prolungata il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 170 dollari al barile o più. Attualmente le accise sono diminuite, ma in circa il 40% dei distributori il costo del carburante per il pieno continua a salire. Le Borse seguono gli andamenti del mercato energetico e delle tensioni internazionali, influenzando i valori di riferimento.

Il prezzo del gas, che sul mercato europeo ha raddoppiato le quotazioni da quella notte tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio in cui sono partiti gli attacchi di Israele e Usa all’Iran ed è passato da circa 30 a 60 euro al megawattora. Il petrolio, con il Brent balzato da poco più di 70 dollari al barile a circa 110 dollari ed è arrivato anche oltre. E le Borse, che in Europa hanno perso oltre l’8 per cento, con l’Euro stoxx 50 che ha registrato un calo dell’8,6% da 6.138 a 5.611 punti, mentre a Wall Street il calo è stato più contenuto con l’S&P 500 sceso del 4,63% a 6.560. E infine Piazza Affari, il cui listino principale è sceso dell’8% da 47. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Fino a dove arriverà il prezzo del petrolio? E le Borse? Gli scenari degli esperti | Accise giù, ma nel 40% dei distributori il pieno sale

Articoli correlati

Attacco all’Iran, Borse in calo e sale il prezzo del petrolioApertura di seduta in netto calo per le Borse europee dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all’Iran.

Calano le accise ma non il prezzo di benzina e diesel, multati i titolari di diversi distributoriCon la nuova riforma sulle accise e l'entrata in vigore, il primo gennaio, della “legge di bilancio”, il costo per il consumatore del gasolio e della...

Tutti gli aggiornamenti su Fino a dove arriverà il prezzo del...

Discussioni sull' argomento Equinozio di primavera 2026: cos’è, quando arriva e perché non cadrà il 21 marzo fino al 2102; Neve di primavera: torna anche a bassa quota nelle Marche. Accumuli fino a 30 cm; Weekend con tempo variabile, ma senza pioggia: marzo rimarrà piuttosto secco; Milano, la metro M1 arriverà fino a Baggio.

One Piece live action, le scene preferite di Oda e fino a dove arriverà la serie live-actionA pochi giorni dall’uscita della seconda stagione di One Piece, l’entusiasmo dei fan continua ... msn.com

Calendario Serie A 2025-2026, anticipi e posticipi fino alla 34^ giornata #SkySport #SkySerieA x.com

Dopo aver attraversato la campagna indonesiana fino a Lumajang e infine aver avuto la peggio nel Duello con Gli Ex, la coppia formata da Elisa Maino e Mattia Stanga esce sconfitta nella seconda tappa dell'avventuroso viaggio di Pechino Express e rientra a - facebook.com facebook