Calano le accise ma non il prezzo di benzina e diesel multati i titolari di diversi distributori

Con l’entrata in vigore della legge di bilancio il 1° gennaio, le accise sulla benzina e sul diesel sono state ridotte. Tuttavia, il prezzo finale alla pompa non ha subito variazioni significative, e diversi distributori sono stati multati per eventuali irregolarità. Questa situazione evidenzia ancora una volta le complessità nel settore energetico e le difficoltà nel garantire una corretta trasparenza dei prezzi ai consumatori.

Con la nuova riforma sulle accise e l'entrata in vigore, il primo gennaio, della "legge di bilancio", il costo per il consumatore del gasolio e della benzina avrebbe dovuto essere allineato. Nonostante ciò i titolari di diversi impianti avrebbero lasciato invariati i prezzi, provocando l'ira di.

