Il giudice della Cassazione Angelo Matteo Socci ha espresso il suo sostegno alla riforma della giustizia, evidenziando come chiunque possa trovarsi in situazioni complicate, come nel caso Tortora, e quindi votare Sì. In un’intervista, Socci critica la magistratura delle correnti e dei favori, cercando di chiarire gli aspetti principali della proposta di modifica al sistema giudiziario.

Giudice, come spiega le dichiarazioni di Gratteri? Dice che voteranno No le persone perbene, invece voteranno Sì gli appartenenti alla ‘ndrangheta, alla massoneria deviata, i centri di potere. È come dire prosaicamente: i mafiosi, i criminali mangiano la pizza, quindi non mangiatela perché piace a loro. Non ho capito che senso abbia dire qualcosa del genere È uno slogan elettorale per portare voti al No ma è uno slogan sbagliato perché se fosse ancora vivo Falcone, che certamente non può essere considerato un mafioso, avrebbe votato certamente Sì, anzi propugnava la separazione delle carriere, quindi dire che una certa categoria di persone, in questo caso i delinquenti, i corrotti, i massoni etc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Riforma giustizia, il giudice della Cassazione Socci: “Ognuno può finire come Tortora”, ecco perché voto Sì, contro la magistratura delle correnti e dei favori

