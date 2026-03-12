Il referendum sulla giustizia ha portato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a dichiarare che, in caso di vittoria, la riforma permetterà ai magistrati di operare senza subire influenze dalle correnti. Mantovano ha affermato che la modifica mira a rendere più indipendente il lavoro dei giudici, eliminando il condizionamento delle lobby interne al sistema giudiziario.

Il “Sì” al referendum sulla Giustizia “libererà magistrati dal condizionamento delle correnti“. A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, intervenuto a Sky Tg24. Per lui, la riforma Nordio tornerà a far percepire la magistratura come “un ordine affidabile”, permettendo ai cittadini di darle la fiducia di cui ha bisogno per operare. Mantovano avverte come, per effetto del pesante clima creatosi attorno alla campagna referendaria, si sia consumato uno strappo significativo all’interno dell’ordine giudiziario. “Sono centinaia i magistrati che si stanno esprimendo per il ‘Sì’, anche pubblicamente, e nei loro confronti è nato un ostracismo, una marginalizzazione all’interno del corpo della magistratura“, denuncia il sottosegretario, auspicando che la rottura possa ricompattarsi al più presto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Referendum Giustizia, Mantovano: “La riforma libera i magistrati dal condizionamento delle correnti”

Articoli correlati

Minniti: «Voterò Sì al referendum. La riforma rende l’Italia più sicura e libera i magistrati dalle correnti»Un «passo in avanti, che rende l’Italia più moderna, più europea e anche più sicura».

Referendum, Mantovano: «Riforma contro correnti e sciatteria. Dal No propaganda politica»Un passaggio «importante, cruciale», ma niente a che vedere con lo scenario «apocalittico» descritto dai sostenitori del No, che vedono la riforma...

Referendum giustizia, Zagrebelsky: “Il senso della riforma è l’intimidazione dei magistrati”

Una selezione di notizie su Referendum Giustizia

Temi più discussi: Referendum. La magistratura tra autonomia e imparzialità - Comunione e Liberazione; Referendum giustizia, Travaglio commenta le parole di Mantovano sui cattolici: Era una delle poche persone serie del governo; Referendum giustizia 22-23 marzo: cattolici divisi tra sì e no sulla separazione delle carriere; Bartolozzi: ''Plotone' riferito a effetti drammatici sugli innocenti'.

Referendum Giustizia 2026: perché votare SI o NO: motivi e in cosa consisteIl voto del 22 e 23 marzo viene considerato uno dei passaggi istituzionali più rilevanti degli ultimi anni in materia di giustizia. A differenza dei referendum abrogativi, non è necessario raggiungere ... pensionipertutti.it

Mantovano a Start su Sky Tg24: Liberare i magistrati dal condizionamento delle correntiLeggi su Sky TG24 l'articolo Mantovano a Start su Sky Tg24: 'Liberare i magistrati dal condizionamento delle correnti' ... tg24.sky.it

#GMG "REPORTER" SPECIALE REFERENDUM GIUSTIZIA ALLE 17 - facebook.com facebook

Questo fine settimana 1200 gazebo Lega in tutta Italia per il SÌ al referendum Giustizia. x.com