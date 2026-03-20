Finali Kvitfjell seconda prova discesa femminile | Monsen davanti a Lie Nicol Delago quinta e Pirovano nona

Nella seconda prova ufficiale di discesa femminile alle finali di Kvitfjell, le norvegesi hanno dominato, con Monsen che ha ottenuto il miglior tempo davanti a Lie. Nicol Delago si è piazzata quinta e Pirovano nona. Aicher si è nascosta e ha chiuso ultima. La gara si svolgerà sabato, con Pirovano che difende 28 punti su Aicher per il globo di discesa.

Le norvegesi dominano il secondo allenamento ufficiale. Aicher si nasconde e termina ultima. Sabato la gara: Pirovano difende 28 punti su Aicher per il globo di discesa Le padrone di casa regalano spettacolo nella seconda e ultima prova cronometrata della discesa femminile alle finali di Kvitfjell. Marte Monsen firma il miglior tempo in 1’32"15, precedendo la connazionale Kajsa Lie di soli 6 centesimi. Al terzo posto si piazza la tedesca Kira Weidle a 40 centesimi, seguita dall’estone Ester Ledecka, più lenta di soli 2 centesimi rispetto alla terza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Finali di Coppa del Mondo, prima prova discesa femminile a Kvitfjell: Johnson davanti a tutti, Pirovano sestaLa campionessa olimpica statunitense guida il primo allenamento con 32 centesimi su Kajsa Lie. LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa femminile Lillehammer in DIRETTA: guida Monsen, Goggia e Pirovano in gestioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE ALLE 10. Una raccolta di contenuti su Finali Kvitfjell Temi più discussi: Pirovano è 6/a seguita dalle sorelle Delago nella prima prova della discesa delle finali di Kvitfjell, Johnson leader; Alliod primo azzurro al cancelletto nella prova che inaugura le finali a Kvitfjell: alle 10.45 lo start degli uomini; I discesisti azzurri testano il tracciato delle finali di Kvitfjell; LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: veloci Schieder e Paris, Franzoni non spinge. Svetta Hrobat. Seconda prova alle norvegesi. Pirovano a caccia della Coppa di discesa a Kvitfjell: Mai pensato di potermela giocareSono le padrone di casa Marte Monsen e Kajsa Lie ad occupare le prime due posizioni nella seconda e ultima prova della discesa delle finali di Kvitfjell. la distanza fra le due è di soli 6 centesimi e ... fisi.org Pirovano ed Aicher non spingono nella seconda prova. Quarta Delago e ottava GoggiaDoppietta norvegese nella seconda prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Lillehammer. Sulla pista di Kvitfjell è la padrone di casa ... oasport.it Alla vigilia delle discese di queste finali di Coppa del Mondo, a Kvitfjell le condizioni sono ottimali per i due training: sei azzurri in pista nell'apertura mattutina, con Alliod (n° 5) ad anticipare Schieder, Paris, Franzoni, Casse e Innerhofer. Pirovano, leader di spe - facebook.com facebook La prima prova cronometrata maschile ha aperto il cammino delle finali di Coppa del Mondo, a #Kvitfjell, in #Norvegia. I dettagli su #zonamistamagazine x.com