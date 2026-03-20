Finale Coppa del mondo di Sci 2026 | ? quando in tv le gare e gli atleti italiani da seguire

Le finali della Coppa del Mondo di sci 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia, con gare che si svolgeranno tra i comprensori di Kvitfjell e Hafjell durante un weekend dedicato alla discesa. Gli appassionati italiani potranno seguire le competizioni in diretta televisiva, con gli atleti nazionali pronti a dare il massimo sulle piste. L’evento rappresenta l’ultimo atto della stagione sciistica.

Un weekend di grande sport attende tutti gli appassionati di discesa con le Finali Coppa del mondo di Sci 2026 che si disputeranno a Lillehammer, in Norvegia, tra Kvitfjell e Hafjell. Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda: ecco di seguito date della Finale Coppa del mondo di Sci 2026, con orari, dove vedere in tv le gare e gli atleti italiani da seguire. Finale Coppa del mondo di Sci 2026:?quando in tv. Andranno in onda su Rai 2 le Finali Coppa del mondo di Sci 2026. Si tratta delle gare maschile e femminile di discesa libera e Super G. In settimana invece si disputeranno le finali di Gigante e Slalom. Le gare per la Finale Coppa del mondo di Sci alpino 2026 iniziano proprio questo weekend. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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