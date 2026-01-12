La Coppa del Mondo di sci alpino a Wengen nel 2026 si svolgerà sulla storica pista Lauberhorn, con tre gare in programma. Di seguito, trovate il programma, gli orari, le modalità di visione in TV e streaming, per seguire da vicino l’evento più atteso della stagione. Gennaio si conferma il mese delle grandi classiche, un’occasione per vivere da vicino le piste che hanno fatto la storia dello sci alpino.

Gennaio rappresenta da sempre il mese delle grandi classiche e non esiste modo migliore per avvicinarsi al momento clou dell’annata che quello di confrontarsi con le piste che hanno scritto la storia di questo sport. La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna in gara per affrontare tre gare sulla mitica Lauberhorn di Wengen. Sono infatti in programma il SuperG di venerdì 16 gennaio, la discesa libera di sabato 17, entrambe inizieranno alle 12:30. Chiuderà la tappa svizzera lo slalom speciale di domenica 18 con le due manche che scatteranno alle 10:00 e alle 13:00. Il quinto SuperG stagionale propone nuovamente il consueto tema: chi riuscirà a fermare Marco Odermatt? Il fuoriclasse svizzero, che ha ritrovato il successo nel gigante di Adelboden, proverà a tornare sul gradino più alto del podio dopo due gare in cui ha dovuto lasciare spazio alla concorrenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Coppa del Mondo sci alpino Wengen 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare sulla mitica Lauberhorn!

