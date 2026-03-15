Quando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026? Orari programma tv | gare spalmate su due settimane

Le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026 si terranno in un periodo che si estenderà su due settimane, con gare distribuite in diverse date e orari. La stagione si avvia alla fase conclusiva, con le competizioni che coinvolgeranno atleti di tutto il mondo, trasmesse in diretta televisiva. I dettagli sul programma e gli orari delle singole gare sono già stati annunciati.

La stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a tuffarsi nell’ultimo impegno. Stiamo parlando, infatti, delle attesissimo Finali che si disputeranno a Lillehammer in Norvegia e andranno ufficialmente a fare calare il sipario su una annata che ci ha regalato grandi emozioni, impreziosita dalla parentesi dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Quale sarà il programma delle due settimane sulle nevi scandinave? Si inizierà da giovedì 19 marzo con le prime prove delle discese, che saranno replicate nella giornata successiva, venerdì 20 marzo. Le gare prenderanno il via sabato 21 marzo. Alle ore 10.45 vivremo la discesa maschile, mentre alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026? Orari, programma, tv: gare spalmate su due settimane Articoli correlati Coppa del Mondo sci alpino Wengen 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare sulla mitica Lauberhorn!Gennaio rappresenta da sempre il mese delle grandi classiche e non esiste modo migliore per avvicinarsi al momento clou dell’annata che quello di... Coppa del Mondo sci alpino Soldeu 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare veloci ad AndorraL’eco delle Olimpiadi di Milano Cortina non si è ancora spento, ma è il momento di voltare pagina per lanciare lo sprint finale di una stagione lunga... Nicol Delago vince la Discesa di Tarvisio | Coppa del Mondo di Sci Alpino 2025/26 Contenuti e approfondimenti su Quando le Finali di Coppa del Mondo di... Temi più discussi: I qualificati per le finali norvegesi di Coppa del mondo quando mancano solo le gare di Courchevel e Are; Calendario del calcio europeo 2026: date di tutte le competizioni, i sorteggi e gli eventi UEFA; Finali di Coppa Italia Marche 2026: alla Mole Vanvitelliana, svelato il grande evento; Finali Coppe Italia maschili 2026 nelle Marche: aperti gli accrediti media. Tutte le info. Quando le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino 2026? Orari, programma, tv: gare spalmate su due settimaneLa stagione della Coppa del Mondo di sci alpino è pronta a tuffarsi nell'ultimo impegno. Stiamo parlando, infatti, delle attesissimo Finali che si ... oasport.it Anna Trocker qualificata per due Finali di Coppa del Mondo! Lo status di iridata junior e quando gareggiaAnna Trocker sarà grande protagonista alle Finali della Coppa del Mondo di sci alpino, che andranno in scena dal 21 al 25 marzo nel comprensorio di ... oasport.it Per Sofia l’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle finali di Lillehammer si conclude senza gioie, mentre la zognese porta a casa un ottimo 18° posto facebook Dal 20 al 29 marzo in cinque città le finali di Coppa Italia di #futsal (calcio a 5) a ingresso gratuito. Il Pala Prometeo Estra sarà il campo centrale in particolare sede delle finalissime. Dettagli sulla competizione divisionecalcioa5.it Programma divisionecalcioa5.i x.com