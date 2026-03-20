Finale 60 metri indoor vince Jordan Anthony | male gli italiani

Nella finale dei 60 metri indoor, Jordan Anthony ha conquistato la vittoria, mentre gli atleti italiani hanno ottenuto risultati deludenti. La competizione ha visto Anthony completare la gara in tempi che hanno impressionato, mentre gli italiani hanno concluso con posizioni inferiori rispetto alle aspettative. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande tensione e concentrazione, con i partecipanti che si sono sfidati su una distanza breve ma molto impegnativa.

È una serata straordinaria quella di Jordan Anthony, che ha trionfato sui 60 metri nella finale indoor: ha eguagliato Marcell Jacobs Da sempre, i 60 metri nell’atletica sono una delle distanze più attraenti e suggestive. Anche oggi non è stato da meno, visto che alcuni campioni hanno davvero emozionato, in quei pochi secondi fino al traguardo che scrivono la storia, in un senso o nell’altro. Oggi le gambe, il vento e il cuore sono andati a favore di Jordan Anthony, non uno qualsiasi, ma uno dei ragazzi migliori che oggi offre il panorama mondiale. Lo statunitense ha trionfato con il gran tempo di 6.41, lo stesso con cui Marcell Jacobs vinse nel 2022. 🔗 Leggi su Sportface.it

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