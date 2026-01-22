Bologna-Celtic Dallinga e Rowe firmano la rimonta rossoblù | il match finisce 2-2

Nel match di Bologna del 22 gennaio 2026, il risultato finale è di 2-2 tra Bologna e Celtic. Nonostante un dominio complessivo e la presenza di un giocatore in più, i rossoblù non sono riusciti a conquistare i tre punti, rendendo il risultato un pareggio che lascia alcuni rimpianti. Questa sfida ha visto Dallinga e Rowe protagonista nella rimonta degli ospiti, mantenendo aperta la corsa europea per entrambe le squadre.

Bologna, 22 gennaio 2026 – Occasione persa. Non basta un monologo totale e nemmeno l'uomo in più, il Bologna non riesce a vincere contro il Celtic. Al Dall'Ara finisce 2-2, con la squadra di Italiano in rimonta e sotto di due reti già nel primo tempo, prima a causa di un erroraccio di Skorupski e poi per una disattenzione su corner. Nel secondo tempo Dallinga e Rowe pareggiano ma l'assedio non basta a ribaltare totalmente il risultato. Un solo punto che potrebbe non bastare a raggiungere le prime otto. Italiano conferma le anticipazioni date alla vigilia, con Ferguson dal 1' nuovamente sulla trequarti al posto di Odgaard e la coppia Pobega e Moro a centrocampo.

