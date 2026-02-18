Il Circolo della Storia cresce con un ciclo di incontri

Il Circolo della Storia ha ampliato le sue attività con una serie di incontri pubblici. Dopo il debutto a ottobre, che ha attirato numerosi partecipanti, il gruppo si impegna a portare più eventi nelle città vicine. L’obiettivo è coinvolgere direttamente la comunità e condividere storie dimenticate. Questa iniziativa ha già portato a discussioni interessanti su eventi locali e personaggi storici meno conosciuti. Le prossime tappe prevedono incontri in diverse piazze della regione, per avvicinare la storia ai cittadini.

Il primo appuntamento è in programma il 26 e 27 febbraio, rispettivamente a Udine e Trieste, con Marcello Flores, che affronterà il tema della "giustizia internazionale sotto attacco", a ottant'anni dal processo di Norimberga. Viviamo una fase in cui il diritto internazionale è sempre più messo in discussione e l'assetto costruito dopo la Seconda guerra mondiale mostra segni di crisi. Proprio per questo diventa ancora più importante guardare indietro: ricordare perché, dopo la tragedia di due conflitti globali, si decise di porre limiti alla sovranità assoluta degli Stati. Con Carlo Fumian (il 5 e 6 marzo a Udine e Trivignano Udinese), si ricostruirà l'epopea del mercato mondiale del grano, creato tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo: un tema tornato d'attualità con la guerra in Ucraina, ma utile anche per comprendere la fragilità dei mercati azionari.